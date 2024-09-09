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08:46, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российского военного оштрафовали за пьяное вождение

В Бурятии военного оштрафовали на 300 тысяч рублей за пьяное вождение

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии оштрафовал на 300 тысяч рублей младшего сержанта за пьяное вождение. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Суд также запретил ему четыре года управлять транспортными средствами.

По данным ведомства, военный уже был судим по статье 264 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Однако в апреле он снова сел за руль пьяным.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к двум годам лишения свободы условно рядового Расула Умарова, избившего мужчину.

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      Екатерина Кашурникова
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