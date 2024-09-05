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08:47, 5 сентября 2024Силовые структуры

Российский военный получил условный срок за избиение мужчины

В Бурятии вынесли приговор рядовому, избившему мужчину за отказ дать денег

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к двум годам лишения свободы условно рядового Расула Умарова, избившего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, в мае Умаров потребовал у потерпевшего 2,5 тысячи рублей, угрожая насилием. Тот отказался выполнить требования военного. Тогда осужденый разозлился и избил пострадавшего кулаками по плечу и груди.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 5,5 года колонии общего режима за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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