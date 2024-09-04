Российскому мобилизованному вынесли приговор за уклонение от службы

В Томске суд приговорил мобилизованного к 5,5 года за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 5,5 года колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в июле 2023 года осужденный, являясь военнослужащим, призванным на службу по мобилизации, не вышел на службу из отпуска. Мужчина не вернулся в воинскую часть без уважительных причин. В результате в марте 2024 года сотрудники военной комендатуры нашли его и отправили под суд.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного, временно уклонившегося от службы.