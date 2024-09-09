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08:01, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российскому военному дали восемь лет за расправу над сделавшим ему замечание мужчиной

В Абакане осудили на восемь лет военного, застрелившего мужчину из-за замечания

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы рядового Андрея Ащеулова за расправу над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, в мае потерпевший сделал пьяному военному замечание по поводу положения припаркованного им автомобиля. Тогда Ащеулов достал охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в пострадавшего. Тот не выжил.

Отмечается, что рядовой будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к двум годам лишения свободы условно рядового Расула Умарова, избившего мужчину.

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      Екатерина Кашурникова
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