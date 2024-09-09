Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 9 сентября 2024Забота о себе

Названы указывающие на необходимость визита к семейному психологу сигналы в паре

Психолог Сапелкина назвала кризис поводом для визита пары к специалисту

Фото: freestocks / Unsplash

На решение пары пойти на совместную психотерапию влияет много факторов. Так, некоторые предпочитают ждать до того момента, пока не окажутся на грани развода, а кто-то посещает специалистов превентивно, отметила семейный психолог Варвара Сапелкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала ряд сигналов, которые могут указывать на то, что партнерам стоит записаться на прием.

Имеет смысл нанести визит к семейному психологу, если пара переживает кризисы, считает специалист. Они могут быть нормативными, например, когда рождается ребенок или он покидает отчий дом и наступает «стадия пустого гнезда». Кроме того, существуют кризисы, связанные с изменой одного из партнеров, болезнью, утратой, сменой места жительства, работы, уточнила Сапелкина.

Часто семейная терапия бывает полезной при принятии решении о разводе или расставании. При этом цель семейной терапии — не "вопреки всем сложностям" сохранить пару, а сделать так, чтобы два человека поняли себя и свои желания, увидели или нет будущее союза и приняли условно "правильное" решение

Варвара Сапелкинасемейный психолог

Психолог рассказала, что все больше пар обращаются к специалисту, так как у них уже был успешный опыт индивидуальной терапии. Они понимают, что пространство терапевтической сессии — прекрасная возможность обсудить все, что наболело, при третьем человеке, который в случае чего будет модерировать процесс.

«Часто родители обращаются к семейному психологу, чтобы он помог разобраться со сложностями, связанными с поведением ребенка, а чудесным образом выясняется, что ребенок — всего лишь носитель симптома семейной системы. Его поведение, например, помогает маме и папе наконец-то перестать избегать друг друга или ругаться, а вместе обсуждать проблемное поведение отпрыска», — поделилась эксперт.

Материалы по теме:
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
Как распознать мужа-тирана? И что делать в случае домашнего насилия — советы психолога
Как распознать мужа-тирана?И что делать в случае домашнего насилия — советы психолога
16 мая 2024

Она указала, что в последнее время семейная терапия все чаще может быть полезна, когда пара поняла, что супружество уже не сохранить, а вот родительство — это навсегда. Так, на смену адвокатам приходят семейный психологи, которые помогают договориться о том, как далее мама и папа будут принимать участие в жизни ребенка.

Убеждение, что психолог может принять сторону одного из супругов, является предрассудком, обратила внимание Сапелкина. «Профессиональный терапевт будет нейтрален. Огромная часть обучения посвящена тому, как не принимать ничью сторону», — заключила она.

Ранее в Госдуме захотели обязать семейные пары консультироваться у психолога до развода. Речь касается супругов, которые имеют несовершеннолетних детей. Также меру предлагается сделать обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Российские военные захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro

      Представлены новые наушники AirPods

      Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

      В МИД России прокомментировали предложение провести конференцию по Украине в Индии

      Голый мужчина сбежал от полиции и спрятался с мусорном контейнере

      Участников массовой драки в российском поселке арестовали

      Сериал про культовую группу с Никитой Кологривым поставил рекорд

      60-летний Брэд Питт в ярком наряде восхитил поклонников в сети

      В российском селе мужчина последовал за убегающим от него медвежонком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше