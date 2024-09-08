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15:14, 8 сентября 2024Россия

В Госдуме захотели обязать супругов консультироваться у психолога до развода

В Госдуму внесут проект об обязательной консультации у психолога до развода

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

В Госдуме захотели обязать семейные пары консультироваться у психолога до развода. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутат Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму проект закона, согласно которому супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом. Также консультация будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением запретить пропаганду разводов и одиночества в России. Она назвала эту инициативу важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в стране.

Перед этим сообщалось, что Совет Федерации одобрил увеличение пошлины за развод в восемь раз — до пяти тысяч рублей. Изменение вступит в силу с 1 января 2025 года.

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      Олег Давыдов
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