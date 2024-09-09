Соратник Кадырова раскрыл содержимое телефонов бойцов ВСУ со словами «волосы дыбом встают»

Алаудинов: от содержимого телефонов бойцов ВСУ волосы дыбом встают

От содержимого телефонов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) волосы дыбом встают. Содержимое гаджетов украинских солдат раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Алаудинов уточнил, что часть изъятых телефонов принадлежит как погибшим украинским военным, так и бойцам, сдавшимся в плен. Их содержимое российский генерал назвал специфическим и описал словами «грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть».

«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие [представители] ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено)», — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов раскрыл выдающие пленных бойцов ВСУ детали. По его словам, когда украинские военные попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий, но информация в их телефонах этому противоречит.