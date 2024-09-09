Сотрудница службы контроля за животными занялась сексом с подшефным заключенным в тюрьме

В США сотрудница службы контроля за животными из штата Калифорния, взяла шефство над заключенным тюрьмы, занялась с ним сексом дала мобильный телефон. Об этом сообщает Fox News.

В центре разбирательств оказалась Валери Ренеа Уайт из населенного пункта Юнион. В марте она взяла шефство над заключенным тюрьмы в Южной Калифорнии. Как выяснило следствие, женщина влюбилась в преступника и неоднократно занималась с ним сексом в камере.

Кроме того, женщина пронесла для своего возлюбленного за решетку телефон, «с целью дальнейшего развития отношений». Ее обвинили в недопустимом поведении на службе, преступном сговоре и сексуальном насилии.

В данный момент Уайт находится в следственном изоляторе округа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы отправили за решетку из-за романтической связи с грабителем банков. Женщина признавалась преступнику в любви и давала ему различные милые прозвища.

