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05:00, 26 августа 2024Из жизни

Тюремщица попала за решетку за любовь к грабителю банков

В Великобритании тюремщицу отправили за решетку из-за любви к преступнику

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Великобритании сотрудницу тюрьмы отправили за решетку из-за романтической связи с грабителем банков. Об этом пишет Daily Mail.

47-летняя Клэр Ллойд начала общаться с 43-летним Эндрю Холлом после того, как он помог ей усмирить буйных заключенных. В 2015 году Холл попал в тюрьму на 14 лет за вооруженное ограбление. Холл попросил у тюремщицы номер телефона и стал активно с ней переписываться и часто созваниваться.

Известно, что у пары не было интимных отношений, только секстинг. Ллойд признавалась преступнику в любви и давала ему различные милые прозвища. Вскоре о ее отношениях с Холлом стали ходить слухи. Женщина пыталась их опровергнуть, заявляя, что все это лишь месть коллег. Она врала руководству тюрьмы, а другие сотрудники обвиняли ее в коррумпированности.

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В сентябре 2022 года Ллойд все же призналась, что состоит в романтических отношениях с грабителем. Его перевели в другую тюрьму, а женщина попала под суд. Адвокат Ллойд настаивал на том, что она была просто добра к Холлу. Он рассказал, что женщина всегда пыталась помочь заключенным, которые чувствовали себя подавленно, а один раз даже вытащила какого-то преступника из горящей камеры.

Адвокат заявил в суде, что его клиентку нельзя отправлять в тюрьму, поскольку она является матерью-одиночкой четырех детей и также заботится о своих родителях. Однако это не смягчило судебный приговор. Ллойд проведет за решеткой четыре месяца.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница лондонской тюрьмы, которая тайно снимала порно вместе с мужем, признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте. Ее стали судить, после того как к тюремному руководству попало видео интимного процесса.

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      Юлия Юткина
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