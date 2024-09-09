Союзники Трампа усомнились в его способности выиграть дебаты с Харрис

Politico: союзники Трампа опасаются, что он проиграет дебаты с Харрис

Союзники кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа опасаются, что он проиграет дебаты со своей соперницей, вице-президентом Камалой Харрис из-за его склонности к личным нападкам на конкурентов. Об этом сообщает Politico.

«Если Трамп почувствует, что его загнали в угол, и ему покажется, что их трое против одного, это может стать проблемой. (...) Я думаю, я молюсь, что он может быть дисциплинированным», — заявила в беседе с изданием старший советник и директор по коммуникациям бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами Триша Маклафлин.

Маклафлин добавила, что Трамп может сорваться и перейти на личности в том случае, если Харрис и двое ведущих канала ABC будут оказывать на него давление во время дебатов.

По словам бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича, Харрис может начать провоцировать Трампа, «вести себя очень, очень агрессивно» и пытаться унизить своего соперника. Гингрич выразил надежду, что Трамп сохранит спокойствие и «будет вести себя как парень, который был настоящим президентом».

16 августа стало известно, что бывший американский лидер отверг призывы республиканцев смягчить личные нападки на Харрис во время своих выступлений.