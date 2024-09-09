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07:33, 9 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможности условно-досрочного освобождения осужденного Бородина

Экс-военный Бородин может выйти из колонии по УДО уже в апреле 2025 года

Фото: Unsplash

Бывший российский военный Сергей Бородин может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-замглавы департамента расквартирования Бородин является одним из фигурантов дела о хищении 45 гектаров земель МО РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Сообщалось, что часть похищенных земель относилась к территории Алабинского военного полигона.

Бывший военнослужащий полностью признал вину и возместил ущерб, его дело выделили в отдельное производство. Всего фигуранты дела — порядка 10 человек.

В сентября 2022 года стало известно, что Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления.

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      Юлия Мискевич
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