Стало известно о возможности условно-досрочного освобождения осужденного Бородина

Экс-военный Бородин может выйти из колонии по УДО уже в апреле 2025 года

Бывший российский военный Сергей Бородин может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-замглавы департамента расквартирования Бородин является одним из фигурантов дела о хищении 45 гектаров земель МО РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Сообщалось, что часть похищенных земель относилась к территории Алабинского военного полигона.

Бывший военнослужащий полностью признал вину и возместил ущерб, его дело выделили в отдельное производство. Всего фигуранты дела — порядка 10 человек.

В сентября 2022 года стало известно, что Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления.