Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:28, 9 сентября 2024Ценности

Стилистка назвала визуально старящую вещь в женском гардеробе

Стилистка Шейн Уотсон: туфли-лодочки на высоком каблуке визуально старят

Фото: Freepik

Стилистка Шейн Уотсон назвала визуально старящую вещь в женском гардеробе. Соответствующий комментарий приводит издание Daily Mail.

Речь идет о туфлях-лодочках на высоком каблуке. В качестве примера она привела супругу принца Гарри, актрису Меган Маркл. «Во время своего недавнего визита в Колумбию Меган выглядела старше своих 43 лет исключительно из-за своих туфель-лодочек», — заявила Уотсон.

Вместо них специалистка порекомендовала присмотреть к обуви на плоской подошве. По ее мнению, балетки придают образам с классическими костюмами современности, а длинным платьям — повседневности. «Обувь на плоской подошве, за несколькими заметными исключениями, делает одежду современной в 2024 году», — заявила она.

В июне стилистка Шейн Уотсон назвала необходимые вещи для отпуска. Тогда эксперт посоветовала взять с собой на отдых босоножки с мягкой стелькой и повседневное платье с открытой спиной.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

      Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

      Москвичка лишилась жилья и десятков миллионов рублей из-за мошенников

      На Западе обвинили США в подготовке конфликта на Украине с одной целью

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

      «Авангард» обыграл «Ак Барс» в КХЛ

      Торговле России с Узбекистаном спрогнозировали взлет

      Актер и бывший рестлер Дэйв Батиста вышел в свет после похудения

      Россиянина отправят в психбольницу за нападение на людей с ножом

      В Литве осудили бросившего в посольство России коктейли Молотова мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше