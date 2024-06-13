Стилистка назвала необходимые вещи для отпуска

Стилистка Шейн Уотсон назвала платье с открытой спиной необходимым для отпуска

Стилистка Шейн Уотсон назвала необходимые вещи для отпуска. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

В первую очередь, эксперт посоветовала взять с собой на отдых босоножки с мягкой стелькой и повседневное платье с открытой спиной. При этом в первом случае изделие должно иметь рукава три четверти, чтобы можно было защититься от солнца.

Кроме того, Уотсон порекомендовала обратить внимание на классические брюки, которые лучше сочетать со льняной рубашкой или ярким топом. Вдобавок, по ее мнению, в отпуске может понадобиться черное платье длины мини. «Это то, что вы наденете после захода солнца. У него может быть более четкий лиф, какие-то красивые детали, рюши по краю», — объяснила она.

В заключение специалистка предложила присмотреться к юбке-саронг, плетенной сумке и шарфу.

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