Цены на ключевой вид азотных удобрений упали

MMI: стоимость тонны карбамида снизилась почти на 6 процентов в августе-сентябре

С начала августа по 5 сентября 2024 года стоимость тонны ключевого вида азотных удобрений — карбамида — снизилась почти на шесть процентов на FOB Балтика и опустилась до отметки в 290 долларов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитиков агентства MMI.

Как отмечают эксперты, до этого стоимость ключевого вида азотных удобрений сохранялась на стабильном уровне почти месяц. Аналогичный спад (почти на шесть процентов) затронул и цены на гранулированный карбамид. Заметное снижение котировок аналитики связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли относительно низкий спрос.

Кроме того, на ситуацию повлияло падение цен на основные сельскохозяйственные культуры в Европе. Именно карбамид используется в качестве основного удобрения для взращивания основных агрокультур. В частности, его используют для подкормки озимых, овощных и пропашных культур, этот вид также задействуют для некорневых подкормок растений и фертигации (способ внесения жидких комплексных удобрений, при котором необходимые питательные вещества вводятся в почву вместе с поливом).

Азотные удобрения являются одним из ключевых видов, которые Россия отправляет на экспорт. Ранее агентство РИА Новости сообщило о заметном увеличении поставок этой продукции из РФ со стороны США. Так, по итогам июля суммарный объем отгрузок российских азотных удобрений в Соединенные Штаты вырос на 1,7 раза и достиг отметки в 44,4 миллиона долларов в денежном выражении.