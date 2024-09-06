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11:42, 6 сентября 2024Экономика

США резко увеличили закупки одного вида российских товаров

США нарастили закупки российских удобрений на 16 процентов в июле

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

После трех месяцев снижения США нарастили закупки российских удобрений. О резком увеличении импорта одного вида российских товаров сообщает РИА Новости.

В июле отгрузки выросли на 16 процентов — до 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее.

Рост экспорта обеспечили азотные удобрения — их поставки выросли в 1,7 раза, до 44,4 миллиона долларов. Также США приобретали калийные (13,8 миллиона долларов) и фосфорные (3,6 миллиона долларов) удобрения из Китая.

Благодаря такому приросту Россия стала вторым основным поставщиком удобрений с долей в 12 процентов. На первом месте по объему поставок, несмотря на снижение на 4,8 процента, осталась Канада с результатом в 295,9 миллиона долларов. Саудовская Аравия, которая еще в июне поставила удобрений на 74,5 миллиона долларов, во втором месяце лета резко сократила показатели до 100,8 тысячи долларов.

К 18 июля 2024 года стоимость одного из основных азотных удобрений начала снижаться. По данным консалтингового агентства MMI, гранулированный карбамид подешевел на два процента относительно прошлой недели — до 323 долларов за тонну. В некоторых государствах спрос на него значительно снизился — так, на последнем индийском тендере приобрели менее 500 тысяч тонн вместо 1,5 миллиона тонн.

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