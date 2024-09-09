У Гоши Куценко нашли многотысячный долг перед налоговой

Mash: актер Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей

У российского актера Гоши Куценко нашли многотысячный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист задолжал налоговой 267 тысяч рублей. Налоговая уже заблокировала счета ООО «Арт Волна», в котором доля актера составляет 49 процентов. Отмечается, что еще в 2022 и 2023 годах кредитор хотел обратиться в суд, чтобы потребовать признать компанию банкротом.

Также Mash сообщает, что с апреля за Куценко числятся 60 штрафов от ГИБДД на общую сумму 48 тысяч рублей, большинство из них — за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что у бывшего возлюбленного певицы Аллы Пугачевой композитора Сергея Челобанова нашли многотысячный долг перед ФНС.