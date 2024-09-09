Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ

58-летнего Вячеслава Аржакова, мобилизованного в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сослуживцы бросили одного под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Детали предательства мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.
«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки», — рассказал Аржаков.
Он отметил, что изначально на позиции было шесть солдат, однако четыре сослуживца сбежали. На месте остался мобилизованный и еще один военный, у которого была рация. Позднее он также скрылся в неизвестном направлении.
Аржаков рассказал, что, оставшись в одиночестве, принял решение сдаться в плен.
18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам будет отказано в консульских услугах. Помимо этого, согласно новым правилам, за неявку по повестке в территориальный центр комплектации будет запрещено вождение автомобиля. При этом демобилизация законом не предусмотрена.