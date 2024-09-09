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12:44, 9 сентября 2024Россия

Умер бывший глава российского региона

Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Умер бывший глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Об этом сообщил нынешний глава российского региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев», — написал чиновник.

По его словам, Евстифеев свою жизнь посвятил политической и общественной деятельности. Помимо главы республики, он занимал различные посты, где проявил себя как дальновидный политик, отметил Зайцев.

Под управлением Евстифеева, продолжил глава региона, Марий Эл достигла успехов в социальном и экономическом развитии.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. По словам бывшего главы российского региона Сергея Цивилева, Тулеев возглавил Кемеровскую область «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

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      Никита Абрамов
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