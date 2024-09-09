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01:31, 9 сентября 2024Экономика

В Чехии почти полностью заполнились газохранилища

Чешские газохранилища заполнили газом более чем на 93 %

Фото: Unsplash

Подземные газохранилища Чехии заполнены газом более чем на 93 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Йозефа Сикела.

Министр подчеркнул, что этот показатель больше среднестатистического за последние годы. Чехии, по словам Сикеле, удается значительно экономить потребление газа.

В 2023 году в стране использовался рекордно низкий объем этого вида энергетического сырья — 6,76 миллиарда кубических метров. В 2024 году этот показатель сократится еще, как минимум, на 300 миллионов кубических метров, уточнил он.

Ранее Сикела заявил, что в случае, если Украина перестанет доставлять газ через Центральную Европу, можно будет использовать Чехию в качестве альтернативного маршрута

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      Юлия Мискевич
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