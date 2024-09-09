В ДНР рассказали о гибели жителей Новогродовки от кассетных снарядов ВСУ

РИА Новости: жители Новогродовки в ДНР гибнут от кассетных снарядов ВСУ

Жители Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР) гибнут от кассетных снарядов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенный пункт. Об этом рассказали беженцы в беседе с РИА Новости.

Один из беженцев рассказал, как 17-летний парень нашел кассетный артиллерийский боеприпас «колокольчик». Молодой человек крутил в руках снаряд, не зная, что это такое. В какой-то момент припас взорвался. Юноша получил множественные травмы и ранения, не совместимые с жизнью.

О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым. Во многих домах сохранились стекла, однако отсутствуют электричество и водоснабжение. На улицах находится сожженная украинская бронетехника.