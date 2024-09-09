Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:06, 9 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о гибели жителей Новогродовки от кассетных снарядов ВСУ

РИА Новости: жители Новогродовки в ДНР гибнут от кассетных снарядов ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жители Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР) гибнут от кассетных снарядов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенный пункт. Об этом рассказали беженцы в беседе с РИА Новости.

Один из беженцев рассказал, как 17-летний парень нашел кассетный артиллерийский боеприпас «колокольчик». Молодой человек крутил в руках снаряд, не зная, что это такое. В какой-то момент припас взорвался. Юноша получил множественные травмы и ранения, не совместимые с жизнью.

О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым. Во многих домах сохранились стекла, однако отсутствуют электричество и водоснабжение. На улицах находится сожженная украинская бронетехника.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Масляков два года боролся с раком. Как прошли последние дни его жизни?

      Командир «Ахмата» рассказал о попытках прорыва ВСУ в Курской области

      Российским металлургам потребовалась защита от украинского и китайского проката

      Маркетолог поработала с извращенцами в порноагентстве и уверовала в бога

      Мужчина решил посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и увидел неожиданную картину

      Описана новая форма травли в российских школах

      Блогерша описала поездку в Европу фразой «больше ценишь жизнь в России»

      Россиянам рассказали об особенностях двойной индексации пенсий с 2025 года

      Житель курского поселка рассказал о сжигающих жилые дома дронах ВСУ

      Российскому военному дали восемь лет за расправу над сделавшим ему замечание мужчиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше