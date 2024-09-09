Депутат Шеремет призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться перед РФ и ее гражданами

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Шеремет заявил, что именно с подачи канцлера Германии немецкий народ оказался втянутым в спонсирование Вооруженных сил Украины и противостояние с Россией. «После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция», — сказал депутат.

Ранее Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров.

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — отметил Шольц. По его мнению, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.