В Кремле намекнули на молчание США по урегулированию конфликта на Украине

Песков: пока нет заявлений по урегулированию на Украине от лидера Запада

Россия пока не наблюдает заявлений по урегулированию конфликта на Украине от лидера «коллективного Запада». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по Украине. Он намекнул на молчание администрации президента США Джо Байдена по вопросу урегулирования конфликта и отметил, что предложения поступают только из европейских стран.

«Мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что настал момент для мирных переговоров по Украине. По мнению канцлера ФРГ, необходимо провести новую конференцию с участием России.