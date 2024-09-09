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18:48, 9 сентября 2024Мир

В НАТО захотели привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

Сенатор Грэм: НАТО привлечет пилотов F-16 в отставке к обучению летчиков ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Североатлантического альянса могут привлечь своих пилотов истребителей F-16 в отставке к обучению летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

«Одним из приоритетом наших разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на встрече в Италии было привлечение пилотов F-16 в отставке из стран альянса, которые могли бы тренировать летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями», — сообщил политик.

Также Грэм добавил, что еще обсуждались вопросы более эффективного использования западного оружия, поставляемого Киеву, а также снятие ограничений на удары.

6 сентября Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США в Италии, во главе которой был Грэм. Во время проведения переговоров он снова подчеркнул «важность для Украины в осуществлении ударов западным оружием вглубь России».

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      Дарья Устьянцева
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