В НАТО захотели привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ

Сенатор Грэм: НАТО привлечет пилотов F-16 в отставке к обучению летчиков ВСУ

Страны Североатлантического альянса могут привлечь своих пилотов истребителей F-16 в отставке к обучению летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

«Одним из приоритетом наших разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на встрече в Италии было привлечение пилотов F-16 в отставке из стран альянса, которые могли бы тренировать летчиков и помогли бы Украине овладеть истребителями», — сообщил политик.

Также Грэм добавил, что еще обсуждались вопросы более эффективного использования западного оружия, поставляемого Киеву, а также снятие ограничений на удары.

6 сентября Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США в Италии, во главе которой был Грэм. Во время проведения переговоров он снова подчеркнул «важность для Украины в осуществлении ударов западным оружием вглубь России».

