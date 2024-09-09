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16:42, 9 сентября 2024Экономика

В Ozon рассказали о новой опции «Публичный профиль»

В новой опции Ozon появятся неанонимные отзывы россиян с учетом ряда исключений

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию «Публичный профиль», в рамках которой станут доступны неанонимные отзывы пользователей на покупки, за исключением ряда категорий, в том числе медицинских изделий и товаров 18+. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

«Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок», — прокомментировали в Ozon.

При этом, уточнили в пресс-службе маркетплейса, история всех покупок видна не будет. В частности, к исключениям отнесены белье, домашняя одежда, электронные сигареты, кальяны, витамины, товары для женской гигиены и другие.

Отмечается, что в рамках проходящего сейчас теста оказаться на странице человека с публичным профилем можно, перейдя по ссылке-приглашению, которой пользователь поделился с другими покупателями. При этом клиент всегда сможет полностью скрыть профиль, отключив функцию в своем личном кабинете.

По данным компании, в 2023 году более 1,4 миллиона россиян зарабатывали вместе с Ozon. Среди этих людей — свыше 470 тысяч продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, в которых в свою очередь были заняты еще более 100 тысяч человек.

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      Дмитрий Воронин
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