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12:20, 9 сентября 2024Мир

В Польше заявили о прекращении сотрудничества с ФСБ

Глава МВД Польши Семоняк: соглашение о сотрудничестве с ФСБ больше не действует

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, которое было подписано между ведомствами в 2012 году, больше не действует. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк, передает Reuters.

«Cоглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ больше не действует», — отметил чиновник.

Также Семоняк добавил, что каждый, кто является обвиняемым в Польше, имеет право получить доступ к материалам своего уголовного дела, как и его адвокат. Он подчеркнул, что это является «гарантией честного судебного процесса».

5 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела обвиненный в шпионаже и один из участников масштабного обмена между Москвой и Западом россиянин Павел Рубцов якобы получил доступ в том числе и к «секретным документам, содержащим государственную тайну».

В этот же день президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в якобы продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, аргументируя свои слова соглашением с ФСБ.

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      Дарья Устьянцева
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