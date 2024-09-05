Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве с ФСБ

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в якобы продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, аргументируя свои слова соглашением с ФСБ, заключенным предыдущим польским правительством в 2012 году. Об этом передает TVN24.

«Между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России в 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Это случилось тогда, когда у власти стоял господин премьер Туск, и он выразил согласие на эту сделку. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и России до сих пор продолжается? Ибо это так выглядит», — отметил польский лидер.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела обвиненный в шпионаже и один из участников масштабного обмена между Москвой и Западом россиянин Павел Рубцов якобы получил доступ в том числе и к «секретным документам, содержащим государственную тайну».

В прокуратуре Польши пояснили, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу республики Рубцов имел право ознакомиться «со всеми без исключения» материалами своего дела.