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09:40, 9 сентября 2024Среда обитания

В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

РЭО и Роскачество начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса» компаниям, которые хотят создать экологически эффективный офис. Соответствующий проект запустили Российский экологический оператор (РЭО) и Роскачество, сообщает пресс-служба организации.

Компании смогут пройти сертификацию добровольно. Офисы будут оценивать по разработанному РЭО стандарту, который поможет создать благоприятный микроклимат для сотрудников, внедрить экологическую инфраструктуру, а также сэкономить природные ресурсы в процессе работы.

Роскачество уже приступило к обработке заявок на сертификацию от крупных компаний. В пресс-службе РЭО отметили, что первые организации, подтвердившие экологичность своего офисного пространства, появятся в России в ближайшее время.

Ранее опрос показал, что большинство миллениалов и представителей поколения Z озабочены проблемами экологии и готовы сменить место работы, если компания не занимается охраной окружающей среды.

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      Александра Качан
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