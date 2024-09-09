В России заявили о попытке ВСУ разжечь конфликт с грузинами в Курской области

При вторжении в Курскую область в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены грузины. На этом фоне во время атаки была предпринята попытка разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Его слова передает ТАСС.
По его словам, в Курской области начали распространять информацию о вторгшихся на территорию России. «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тысяч грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — привел распространяемые в сети сообщения Баринов.