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10:02, 9 сентября 2024Россия

В России заявили о попытке ВСУ разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Глава ФАДН Баринов: ВСУ пытались разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При вторжении в Курскую область в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены грузины. На этом фоне во время атаки была предпринята попытка разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в Курской области начали распространять информацию о вторгшихся на территорию России. «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тысяч грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — привел распространяемые в сети сообщения Баринов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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