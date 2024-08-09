В России отреагировали на сообщения об участии грузин в атаке на Курскую область

Депутат Чепа допустил участие иностранцев в атаке на Курскую область

На данный момент у России нет достоверной, проверенной информации об участии граждан Грузии в атаке на Курскую область, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что даже в случае, если эти сообщения подтвердятся, решить проблему путем диалога с правительством Грузии не удастся.

«Пока нет окончательной, проверенной информации о том, кто именно принимает участие в атаке на Курскую область. Есть и поляки, прибалты, теперь, наверное, появились грузины. Возможно, это действительно так. Наверняка есть и специальные подгтовленные боевики, команды, куда входят и иностранные легионы, наемники. Во всем этом нужно разбираться», — сказал политик.

Обращение к правительству Грузии по этому вопросу Чепа считает неэффективным, поскольку речь не идет о непосредственно военнослужащих страны. По мнению депутата, имеет смысл только работа по предотвращению новых атак.

«Переговариваться на этот счет с правительством Грузии, просить воздействовать на наемников сложно. Это ведь не официальные грузинские военнослужащие, а именно наемники, так что решать вопросы нужно не так. Необходимо не допускать подобных ситуаций, создавать буферную зону, работать, уничтожать противника», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область участвуют около 120 наемников «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).