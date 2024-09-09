В России выросли объемы выдач автокредитов

«Автостат»: объемы выдач автокредитов в России выросли на 7 процентов в августе

По итогам августа 2024 года суммарные объемы выдач автокредитов выросли к июльскому уровню на 7 процентов в денежном выражении. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В количественном выражении показатель увеличился на 9 процентов, уточнили аналитики. Темпы роста в августе оказались заметно ниже, чем в июле. Так, по итогам второго летнего месяца объемы займов на покупки новых автомобилей в стране увеличились на 18 процентов в количественном и на 21 процент в денежном выражениях. В целом за первые восемь месяцев объемы выдач кредитов на новые легковые машины выросли на 84 процента в штуках и на 80 процентов в деньгах.

Что касается займов на приобретение подержанных автомобилей, то в этом сегменте кредитования, как пояснили эксперты, сложилась противоположная динамика. Так, по итогам августа суммарные объемы выдач подобных кредитов снизились к июльскому значению на 7 процентов в денежном и на 6 процентов в количественном выражениях. Однако по итогам января-августа показатели увеличились на 14 и 3 процента соответственно, резюмировали аналитики.

Ранее о заметном росте объемов выдач автокредитов в России сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в январе-июле показатель увеличился более чем вдвое год к году и достиг отметки в 1,384 триллиона рублей. Прирост, таким образом, составил 106,3 процента. Аналитики объяснили подобную динамику эффектом низкой базы в первой половине 2023-го и дефицитом новых автомобилей в стране.