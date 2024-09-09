Юноша неожиданно встретил биологического отца в армии

Отец и сын неожиданно воссоединились в армии США

Юноша решил поступить на службу в армию США и неожиданно воссоединился с биологическим отцом, которого не видел четыре года. Об этом пишет People.

Прибыв на учебную базу Форт-Леонард-Вуд, 18-летний Брейден Сумаре заметил внешнее сходство с командиром, которого все называли «Батяня» (Pops). На следующий день Батяня записывал имена всех новобранцев. Когда дошла очередь до Сумаре, он назвал свою фамилию, а командир внезапно назвал имя за него. Мужчина представился настоящим именем — Уильям Рив, и Сумаре понял, что встретил биологического отца.

«Это было невероятно. Какова могла быть вероятность, что мы оба вступим в армию и в одно и то же время будем проходить подготовку в Форт-Леонард-Вуде?» — отметил Рив. Выяснилось, что отец и сын встречались всего раз в жизни в 2020 году. Сумаре объяснил, что тогда у Рива были длинные волосы и пышная борода, поэтому он не узнал его в бритоголовом мужчине. Запутало юношу и прозвище отца. Сослуживцы прозвали его Батяней из-за большой разницы в возрасте.

Рив рассказал, что мать Сумаре забеременела, когда они были слишком молоды. Они расстались, она вышла замуж за другого человека, а он решил поддерживать сына лишь финансово. По словам Рива, он тоже очень рад, что встретил сына, и надеется поприсутствовать на его выпускной церемонии, завершающей цикл подготовки новобранцев.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе члены семьи воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Они увидели почтовую карточку, доставленную через 121 год после отправки, в интернете и опознали в ее адресате и адресанте своих родственников.

