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13:04, 5 сентября 2024Из жизни

Доставленная через 121 год загадочная открытка воссоединила дальних родственников

В Уэльсе открытка, доставленная через 121 год, воссоединила семью

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Уэльсе члены семьи воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Об этом пишет BBC News.

Загадочная почтовая карточка из города Фишгард, Уэльс, была доставлена по адресу банка в городе Суонси 16 августа спустя 121 год после ее отправки. Послание на открытке было адресовано некой Лидии Дэвис, которая, как считается, в начале XX века жила в доме, где теперь находится банк. Отправитель извинялся перед Лидией за то, что «не достал пару» неких вещей. О чем именно шла речь, было непонятно.

Работники банка разместили снимок открытки в соцсети, где ее и заметили дальние родственники Лидии. Выяснилось, что карточку отправил мальчик по имени Эварт — Лидия была его старшей сестрой. Внук Эварта, 65-летний Ник Дэвис, рассказал, что тот отправил открытку в 13 лет, когда проводил лето в доме своего деда. Лидия коллекционировала открытки, и, по-видимому, именно их и не смог достать мальчик.

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58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер также узнали имя девочки, которой адресовано письмо. Их дед был братом Лидии и Эварта. Кроме того, на связь с родственниками вышла правнучка Лидии — 47-летняя Фейт Рейнольдс. По ее словам, она даже не подозревала, что у ее родственницы была такая большая семья.

28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт встретились. Они предположили, что открытка была вложена в старую Библию, которую позднее кто-то купил. Согласно их теории, спустя много лет новый обладатель Библии заметил забытую среди страниц открытку и бросил ее в почтовый ящик.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась с родным братом, которого не видела 60 лет. «Я очень рада, что у меня есть кровный брат. Между нами есть связь, я совсем не чувствую, что он мне чужой человек», — поделилась она.

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      Юлия Юткина
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