Женщина воссоединилась с родным братом спустя 60 лет

В Великобритании женщина узнала о родном брате в 40-летнем возрасте

В Великобритании пожилая участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась с родным братом, которого не видела 60 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Теган Корниш удочерили, когда ей было чуть больше года. Женщина признается, что не могла считать приемных родителей своей настоящей семьей, потому что ее приемная мать постоянно грозилась вернуть ее в детский дом за плохое поведение. Корниш старалась проводить больше времени в доме подруги или прятаться с книгами в своей комнате. По ее словам, она чувствовала себя одиноко и мечтала о братьях и сестрах.

Становясь старше, женщина все сильнее хотела найти свою биологическую семью. Только в 40-летнем возрасте она получила необходимые документы и узнала, что ее настоящая мать родила ее в подростковом возрасте вне брака. Тогда же она выяснила, что у нее есть младший брат Кеннет. Оказалось, что сначала их забрали из детского дома вместе, но через полтора месяца мальчика отдали другой приемной семье.

Команде программы Long Lost Family удалось найти Кеннета. По словам мужчины, после того как ему сообщили, что у него есть сестра, он плакал четыре часа. Разлученные брат и сестра встретились в лондонском пабе. «Я очень рада, что у меня есть кровный брат. Между нами есть связь, я совсем не чувствую, что он мне чужой человек», — поделилась эмоциями Корниш.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Китая, разлученные в раннем детстве, воссоединились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов. Им также удалось найти биологических родителей.