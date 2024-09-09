Женщина разбогатела на продаже своих грязных носков

Женщина из США стала вести аккаунт в соцсетях, посвященный своим ногам, и разбогатела. Об этом пишет Daily Mirror.

29-летняя блогер Шайенн Харрис выкладывает на платформе TikTok видео и фото своих стоп. Она показывает, как нюхает свои носки, демонстрирует ноги и обращает внимание на то, насколько они могут быть потными. У Харрис уже около 56 тысяч подписчиков, и она заработала небольшое состояние, продавая поклонникам грязные носки. По ее словам, она получает от тысячи до двух тысяч долларов (88-176 тысяч рублей) в месяц. Самый высокий доход Шайенн от продажи носков за месяц составил более восьми тысяч долларов (706 тысяч рублей).

«Каждый клиент индивидуален, это зависит от того, что он чувствует и чем увлекается. Некоторые люди любят их сосать, некоторые едят с ними, некоторые едят обрезки ногтей», — рассказала Харрис. Помимо демонстрации ног и носков, Харрис также помогает людям, которые хотят начать монетизировать свои страницы в соцсетях, занимаясь чем-то подобным. Она создает посты и видео с советами о том, как снимать ноги и общаться с клиентами.

Ранее сообщалось, что порномодель заработала на дом своей мечты при помощи принятия ванны. Поняв, что, кроме фото и видео, можно зарабатывать и на других вещах, Дельфин решила продавать воду, в которой она купалась.