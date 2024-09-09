Житель курского поселка рассказал о сжигающих жилые дома дронах ВСУ

Житель Теткино Александр: дроны ВСУ сжигают жилые дома, но люди там еще живут

Житель поселка Теткино в Курской области Александр рассказал, как дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигают жилые дома. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина покинул населенный пункт больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность своего дома, а также жилья соседей. Чтобы добраться до Теткино, жителю курского приграничья нужно сначала проехать на машине, затем пройти пешком пару десятков километров, а потом — проплыть на лодке.

box#3780426

«Последний раз был вчера [в Теткино], а до этого на прошлой неделе. Наверное, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша», — рассказал он.

По словам жителя Теткино, там уцелели больница и детский сад. В населенном пункте остаются жить около 30 человек, которые не хотят уезжать, там также можно встретить домашних животных.

Ранее учительница Ирина Звягина рассказала, что ВСУ практически полностью сожгли село Ворожба в Курской области. Большинство односельчан женщины, по ее словам, эвакуировались из населенного пункта сразу после вторжения ВСУ в регион.