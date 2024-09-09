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07:16, 9 сентября 2024Россия

Жительница рассказала о разрушенной школе и сгоревшем селе из-за ВСУ в Курской области

Учительница из Суджанского района Звягина: ВСУ разрушили школу и подожгли село

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью сожгли село Ворожба в Курской области. Там же украинские военнослужащие разрушили школу, рассказала учительница Ирина Звягина, ее слова приводит РИА Новости.

По рассказу женщины, большинство ее односельчан эвакуировались из Ворожбы сразу после вторжения ВСУ в Курскую область — 7 августа. Россиянка живет в пункте временного размещения в Курске вместе с дочерью, сыном и матерью.

«Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет», — рассказала женщина.

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Она добавила, что населенный пункт частично выгорел, поэтому возвращаться части людей уже некуда. В Ворожбе летают дроны и горят дома, заявила женщина. Возвращаться в приграничье она не планирует — хочет обустраивать жизнь в Курске.

Ранее местная жительница рассказала, что ВСУ планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов Курской области. Для этого противник уже подогнал технику, рассказала она.

В Курской области свыше четырех недель идут бои с ВСУ. Президент России Владимир Путин заявлял, что в связи с тем, что Украина атаковала Курскую область, ее позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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