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20:34, 10 сентября 2024Силовые структуры

Арестованный по делу о взятке военком Москвы подписал контракт о службе на СВО

Арестованный по коррупционному делу военком Тригилев решил уехать на СВО

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по коррупционному делу, решил уехать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщает РБК.

По словам адвоката Дмитрия Чукова, военком уже подписал контракт о прохождении службы с Министерством обороны России, а также прошел медкомиссию и собеседование.

Тригилев обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023-го он вместе с начальником отделения подготовки и призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получил взятки от трех человек. За вознаграждение обвиняемые пообещали внести данные о наличии у взяткодателей заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Военком был арестован в июле. Сегодня суд продлил ему срок содержания под стражей до декабря, уточняет ТАСС.

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