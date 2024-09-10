Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту США

В аэропорту Атланты самолет Delta Air Lines задел хвост судна Endeavour Air

В США на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты столкнулись два самолета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Delta Air Lines.

Уточняется, что лайнер Delta Air Lines задел крылом хвост воздушного судна авиакомпании Endeavour Air. В обоих самолетах были пассажиры и члены экипажа. Сообщений о травмах пассажиров или членов экипажа не поступало. Аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее два самолета с пассажирами на борту столкнулись на взлетной полосе аэропорта Осаки. В результате происшествия никто не пострадал. До этого два пассажирских лайнера авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо.