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22:32, 10 сентября 2024Мир

Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту США

В аэропорту Атланты самолет Delta Air Lines задел хвост судна Endeavour Air

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

В США на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты столкнулись два самолета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Delta Air Lines.

Уточняется, что лайнер Delta Air Lines задел крылом хвост воздушного судна авиакомпании Endeavour Air. В обоих самолетах были пассажиры и члены экипажа. Сообщений о травмах пассажиров или членов экипажа не поступало. Аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее два самолета с пассажирами на борту столкнулись на взлетной полосе аэропорта Осаки. В результате происшествия никто не пострадал. До этого два пассажирских лайнера авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо.

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      Марина Совина
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