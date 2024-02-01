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11:07, 1 февраля 2024Мир

Пассажирские самолеты столкнулись в японском аэропорту

Kyodo: два пассажирских самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Осаки

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Два пассажирских самолета с пассажирами на борту столкнулись на взлетной полосе аэропорта Осаки. Об этом сообщает Kyodo.

Инцидент произошел около 10:10 утра по местному времени 1 февраля на взлетно-посадочной полосе внутренних рейсов в аэропорту Осаки (Итами). Два самолета All Nippon Airways столкнулись друг с другом во время маневрирования.

Как сообщается, в обоих самолетах были пассажиры и члены экипажа, но в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент расследуются причины произошедшего.

Ранее два пассажирских самолета авиакомпаний Korean Air и Cathay Pacific Airways столкнулись в аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо. Нештатная ситуация произошла 16 января около 17:30 по местному времени (11:30 мск).

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      Юрий Леонов
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