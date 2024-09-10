Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице.

«В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — заявил градоначальник.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.