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04:17, 10 сентября 2024Россия

Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице.

«В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — заявил градоначальник.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.

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      Марина Совина
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