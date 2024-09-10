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17:19, 10 сентября 2024Мир

Глава МИД Польши научил президента Финляндии материться

Президент Финляндии Стубб рассказал, что глава МИД Польши научил его материться
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский научил его материться по-польски. Об этом передает телеканал TVP.

«Мне удалось выучить еще несколько других польских слов — далеко не всегда вежливых и приличных. Господин Сикорский научил меня всем польским ругательствам», — отметил финский лидер.

Стубб прибыл в Варшаву в качестве почетного гостя на совещании послов Польши. Он начал свою речь со слов благодарности на польском языке, после чего присутствующие бурно зааплодировали. Однако президент Финляндии не стал хвастаться своими знаниями польской ненормативной лексики на публику.

6 сентября МИД Польши сообщил, что Сикорский начал общение с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой с исторических споров.

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      Дарья Устьянцева
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