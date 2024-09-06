Глава МИД Польши начал общение с новым украинским коллегой с исторических споров

МИД Польши обсудил исторические споры с новым главой МИД Украины Сибигой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский начал общение с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой с исторических споров. Сообщение опубликовано на сайте МИД Польши.

Сикорский обсудил с новым украинским коллегой ситуацию на фронте и поздравил его с вступлением в должность. Главы МИД Польши и Украины также затронули исторические разногласия и перспективы двусторонних отношений.

«Они обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях», — сообщили в польском МИД. В сообщении подчеркивается, что разговор шел на польском языке.

28 августа экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в Волынской резне. В ответ министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал эксгумацию жертв Волынской резни обязательным условием приема Киева в ЕС.