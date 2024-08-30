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13:46, 30 августа 2024Мир

В Польше назвали условие для приема Украины в Евросоюз

МО Польши: эксгумация жертв Волынской резни — условие для приема Украины в ЕС
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Эксгумация жертв Волынской резни станет обязательным условием для приема Украины в Европейский союз (ЕС) в будущем. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Do Rzeczy.

«Такое отношение к Волынскому вопросу неприемлемо. Без эксгумации и памяти наших жертв не может быть хорошего будущего. Это не вопрос истории, это вопрос заживления той раны, которая существует сегодня», — сказал он.

Глава минобороны Польши подчеркнул, что без согласия почтить память польских жертв Киеву не стоит ждать поддержки со стороны Варшавы при вступлении в ЕС. Косиняк-Камыш при этом отметил, что говорит это как депутат, а не как вице-премьер или министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в эксгумации тел жертв Волынской резни. При этом он намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в Волынской резне, чем вызвал возмущение польской стороны. Депутат Сейма Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в Польше.

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      Виктория Кондратьева
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