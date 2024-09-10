Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 10 сентября 2024Экономика

Моржам запретили плавать

Прокуратура запретила клубу закаливания плавать в тюменском озере Кривое

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура запретила клубу закаливания «Моржи Тюмени» использовать для купания озеро Кривое в Тюмени. Об этом говорится на сайте регионального управления прокуратуры.

Причиной запрета стало отсутствие разрешительных документов на использование водоема для купания. Сообщается, что у «моржей» также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение безопасности использования водоема. Ведомство также потребовало привести озеро «в первоначальное состояние», убрав пирс.

Ранее в Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли партию в ледяной воде. Турнир прошел на озере Чемпионов. Участие в игре приняли 16 человек из команд «Моржи» и «Медведи», а 10-минутную партию внесли в список рекордов России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      В России разработают ракету для поражения легкой техники

      Полиция задержала получавших соцвыплаты за несуществующих детей россиянок

      В Белоруссии предложили приравнять электросамокаты к транспортным средствам

      Россиянина осудили за похищение школьницы

      Названы самые путешествующие знаки зодиака

      Армения признала конструктивную роль России в прекращении огня в Карабахе

      Момент уничтожения летевшего к аэропорту Домодедово БПЛА сняли на видео

      Моржам запретили плавать

      В Казахстане стартовали международные учения спецназа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше