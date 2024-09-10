Моржам запретили плавать

Прокуратура запретила клубу закаливания плавать в тюменском озере Кривое

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура запретила клубу закаливания «Моржи Тюмени» использовать для купания озеро Кривое в Тюмени. Об этом говорится на сайте регионального управления прокуратуры.

Причиной запрета стало отсутствие разрешительных документов на использование водоема для купания. Сообщается, что у «моржей» также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение безопасности использования водоема. Ведомство также потребовало привести озеро «в первоначальное состояние», убрав пирс.

Ранее в Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли партию в ледяной воде. Турнир прошел на озере Чемпионов. Участие в игре приняли 16 человек из команд «Моржи» и «Медведи», а 10-минутную партию внесли в список рекордов России.