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05:00, 10 сентября 2024Забота о себе

Названа убивающая либидо у большинства женщин мужская привычка

Фото: Freepik

Бездельники и лентяи сексуально непривлекательны для большинства женщин. К такому выводу эксперты пришли в результате опроса, проведенного по заказу компании Viridian, пишет Daily Star.

Согласно полученным данным, 51 процент опрошенных женщин заявили, что буквально убивает их либидо мужская привычка лежать на диване без дела. Исправить ситуацию не помогают ни наличие привлекательной внешности, ни хорошее чувство юмора. Еще одним фактором возможных проблем в сексе больше половины опрошенных женщин назвали нечистоплотность.

Также популярным ответом оказалось отсутствие чувства юмора: 37 процентов респонденток признались, что никогда не согласятся заняться сексом с мужчиной, который не умеет шутить и сам не понимает шуток.

Для мужчин наиболее принципиальным оказался вопрос гигиены. 58 процентов опрошенных сообщили, что не станут поддерживать отношения, если девушка пренебрегает чистотой. Наличие чувства юмора для мужчин тоже является важным вопросом. Каждый третий признался, что его не привлекают женщины, которые не понимают шуток.

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      Алиса Дмитриева
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