Ольга Серябкина пробежалась без штанов по пляжу

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась без штанов на пляже. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах во время пробежки у моря. Для занятия спортом она надела ярко-красный костюм отечественного бренда, который состоял из топа-бра и трусов-шортов. Также звезда уложила волосы в конский хвост и добавила к образу солнцезащитные очки.

Кроме того, певица позировала в бюстгальтере и белой просторной пижаме, включавшей в себя распахнутую рубашку и брюки.

В августе российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото без штанов.