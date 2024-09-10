Оценена возможность повышения тарифов на платных дорогах

«Автодор»: тарифы на платных дорогах в России не изменятся

В ближайшее время «Автодор» не планирует менять тарифы на платных дорогах в России. Об этом заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, передает «Коммерсант».

Петушенко исключил скачкообразное повышение цен на проезд и напомнил, что по закону «Автодор» не может изменять стоимость механически. «Мы ограничены постановлением правительства, где прописаны предельные тарифы, и всегда стремимся к соблюдению баланса интересов пользователей», — объяснил он.

При этом председатель правления компании допустил изменение цен на отдельных участках дорог из-за роста или сокращения трафика.

В последний раз тарифы на дорогах «Автодора» менялись в апреле текущего года. Для большинства индексация составила восемь процентов, однако проезд по отдельным участкам подорожал на 15-25 процентов.

Ранее водителям назвали способ сэкономить при проезде по М-12 «Восток». Для этого владельцы авто могут приобрести специальные абонементы, позволяющие сократить размер оплаты на 15-20 процентов.