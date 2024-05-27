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11:10, 27 мая 2024Экономика

Водителям назвали способ сэкономить при проезде по М-12

«Автодор» ввел абонемент для экономных водителей, использующих трассу М-12

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Водители, желающие сэкономить при оплате проезда по скоростной платной трассе М-12 «Восток», теперь могут приобрести специальные абонементы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой пресс-служба компании «Автодор».

Речь идет о семи видах абонемента, который, как подчеркивают в компании, разрабатывался с учетом мнений водителей, эксплуатировавших трассу М-12 с конца 2023 года.

По данным «Автодора», при покупке абонемента водитель будет платить за поездки по трассе на 15-20 процентов меньше.

Скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток» открыли 21 декабря 2023 года. Трассу строили три года.

Также выяснилось, что в 2023 году россияне стали чаще пользоваться платными трассами. Количество соответствующих поездок выросло почти на 18 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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