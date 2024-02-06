Россияне стали чаще ездить по платным трассам

«Автодор»: количество проездов по платным трассам в России выросло на 17,9%

По итогам 2023 года количество проездов транспортных средств по российским платным трассам выросло на 17,9 процента в сравнении с показателем 2022-го и превысило отметку в 278 миллионов. Об увеличении интереса россиян к недешевым дорогам сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Автодора».

Прирост за 2023 год оказался больше, чем в 2022-м, по итогам которого количество проездов по платным трассам в стране увеличилось на 13,3 процента. Ключевыми причинами подобной динамики аналитики государственной компании назвали ввод новых участков на М-4 (обходы Аксая и Краснодара в июне), на М-12 (Москва — Арзамас в сентябре, Шумерля — Иннополис в ноябре и остальные участки до Казани в декабре).

Наибольший суточный трафик в 2023 году эксперты зафиксировали 30 декабря на трассе М-12. В этот день суммарное число проездов по платной дороге составило в общей сложности 91,2 тысячи.

Открытие скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани состоялось 21 декабря 2023 года. Платную трассу построили в сжатые сроки (строительные работы заняли в общей сложности три года). Теперь, чтобы добраться от Москвы до Казани, автомобилистам потребуется 6,5 часа. При этом стоимость поездки по этому маршруту для владельцев легковых машин составит 4481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — около 1,6 тысячи рублей.