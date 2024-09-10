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19:39, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша потеряла миллион рублей из-за мошенников

Блогерша Настя Рыжик рассказала о потере миллиона рублей из-за обмана мошенников
Анастасия Балашова

Анастасия Балашова. Кадр: YesNoYes / YouTube

Популярная российская тиктокерша Анастасия Балашова, известная как Настя Рыжик, рассказала, как потеряла более миллиона рублей из-за обмана мошенников. Подробности она раскрыла в шоу YesNoYes, доступном на YouTube.

Рыжик вспомнила, как однажды ей позвонил аферист, который представился сотрудником МВД и заявил, что мошенники узнали ее личные данные и получили доступ к ее аккаунту в онлайн-банке. В тот момент она торопилась на мероприятие и поверила звонившему незнакомцу.

По словам блогерши, мошенник сказал, что ей перезвонит сотрудница Центрального Банка. Рыжик ответила на звонок, собеседница попросила предоставить ей доступ к смартфону блогерши через специальное приложение. «Спустя какое-то время я смотрю, а у меня на балансе осталось 36 тысяч рублей, опустошена кредитка», — сказала блогерша. В итоге, по ее словам, у нее украли один миллион 100 тысяч рублей. Деньги вернуть не удалось.

Ранее компания F.A.C.C.T. предпредила россиян о мошенниках, использующих образ популярных блогеров, артистов или треш-стримеров. Как объяснили аналитики, с их помощью злоумышленники рекламируют поддельные розыгрыши.

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      Олег Давыдов
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